Forza Nuova in una sala civica, l'Anpi: "A rischio la collaborazione col Comune"

Ha sollevato un polverone prima, continua a sollevare polvere la decisione del Comune di concedere una sala civica a Forza Nuova per un incontro elettorale a cui ha partecipato oggi il leader nazionale Roberto Fiore, con una storia molto vicina agli ambienti del terrorismo nero.

Il Comune ha inviato oggi una nota per spiegare la concessione della sala: "Ribadendo i valori democratici, costituzionali e ispirati all'antifascismo cui si attiene nella sua azione amministrativa, precisiamo che il Regolamento Comunale relativo, stabilisce "l'utilizzo delle sale nella disponibilità del Comune a titolo gratuito durante le competizioni elettorali a partiti e movimenti politici o referendari che le richiedano per lo svolgimento di assemblee, conferenze e dibattiti durante le competizioni elettorali o referendarie". (art. 6 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera 20/2015). Una mancata concessione di spazi richiesti, nei modi e nei tempi stabiliti per legge, attua una violazione delle norme che regolano la condivisione degli spazi pubblici della città".

Una spiegazione che sta stretta all'Anpi e a chi riporta all'attenzione, ad esempio, la decisione del Comune di Brescia e del Tar bresciano di subordinare la concessione degli spazi pubblici a una dichiarazione di adesione alla Costituzione e al rifiuto di fascismo e nazismo.

La reazione dell'Anpi provinciale Parma - affidata a una nota - è piuttosto dura: "Abbiamo aspettato ad intervenire perché non volevamo credere che Parma, città medaglia d'oro della Resistenza, dovesse sopportare anche questo sfregio. Dopo Casapound in piazzale PABLO abbiamo Forza Nuova che occupa una sala civica della nostra comunità. Speravamo che questa amministrazione fosse in grado di difendere i valori antifascisti di Parma. Evidentemente così non è".

"Giudichiamo quanto avvenuto oggi - continua la nota - ancora più grave considerando che Anpi e amministrazione comunale avevano iniziato un percorso per definire un protocollo di intesa volto a valorizzare e rinforzare lo spirito antifascista della nostra città. Il fatto di oggi che, ripetiamo, giudichiamo molto grave ci costringe a riflettere sulle future partecipazioni dell'Anpi alle cerimonie indette dal Comune di Parma."