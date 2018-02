Renzi: "Da noi proposte concrete, dagli altri invenzioni"

La campagna elettorale di Matteo Renzi ha fatto tappa stasera a Parma. "Noi facciamo proposte concrete, gli altri fanno una campagna di invenzioni. Noi le tasse abbiamo iniziato a ridurle davvero, Berlusconi è da 17 anni che lo promette e non l’ha mantenuto”. E sull’Europa l'ex premier, allo Starhotel Du Parc, ha detto: “Ci vuole più democrazia, non solo regole fiscali. E a quei paesi che non vogliono accogliere i migranti, noi diciamo che la solidarietà è in entrata e uscita e se non accolgono non dobbiamo più dare i contributi all’Est”.