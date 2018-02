Impresa Pizzarotti e Sonae costruiranno il centro commerciale in zona fiera

Il gruppo immobiliare Sonae Sierra e Impresa Pizzarotti & c. hanno siglato una joint venture paritetica per lo sviluppo di un nuovo shopping district a Parma, in prossimità del polo fieristico. L’investimento complessivo del progetto, si legge in una nota, è di circa 200 milioni di euro, finanziato in parte da un pool di banche costituito da UniCredit, Banca Imi e Banco Bpm.

Il progetto dello shopping district, che si sviluppa su un’area di circa 300mila metri quadri e ha una GLA (superficie commerciale utile) complessiva di circa 74mila metri quadri, con circa 170 unità, è composto da un centro commerciale da 53mila metri quadri e un Retail Park adiacente da 21 mila metri quadri.

L’inaugurazione dello shopping district, che verrà gestito da Sonae Sierra, è attesa nell’autunno del 2019. Grande soddisfazione da parte dell'impresa Pizzarotti: “Il progetto si concretizza dopo anni di impegno spesi per lo sviluppo di un’area che viene trasformata da ex stabilimento industriale a nuovo polo di attrazione e aggregazione. E’ molto importante sottolineare che l’intervento non comporta nessun consumo di suolo agricolo, in quanto l’intero comparto era precedentemente occupato dai fabbricati e dai piazzali della Salvarani, e ora viene riqualificato con l’inserimento di aree verdi e per il tempo libero. Si tratta di una grande opportunità per il Comune e per la città, sia considerando il contributo diretto che gli attuatori sono chiamati a versare (circa 10 milioni di euro in oneri di concessione oltre a circa 20 milioni in opere pubbliche, in parte già realizzate), sia per gli effetti indiretti in termini di occupazione e attrattività. Non dimentichiamoci che questo centro sarà uno dei più grandi del nord Italia, e si propone ad un bacino di utenza di livello interregionale, con un’offerta commerciale tipicamente “extra-cittadina”.

Marco Pellizzari, Managing Director Development di Sonae Sierra in Italia, ha commentato: “Questo nuovo progetto è un ulteriore tassello nel processo di crescita della società in Italia di questi ultimi anni ed è in linea con il posizionamento e le strategie di Sonae Sierra che ha come obiettivo quello di realizzare prodotti adeguati per il mercato degli investitori immobiliari, con progetti di qualità nelle geografie più interessanti. Siamo onorati di collaborare con Impresa Pizzarotti & c. S.p.A e con il pool di Banche che hanno creduto e finanziato il progetto che genererà valore anche per il territorio e restituirà alla comunità locale un’importante area dismessa con una nuova e attrattiva destinazione”.