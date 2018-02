Domenica con gelo e neve: possibili difficoltà in autostrada, anche in zona Parma

L’ondata di gelo attesa da domenica sull'Italia causerà nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

In particolare, domenica mattina sono attese precipitazioni nevose sull'A1 tra Parma e Firenze e sull'A14 tra Bologna e Pesaro. Nel pomeriggio-sera di domenica le nevicate potrebbero estendersi sull'A14 nel tratto tra Pesaro e Ancona e sull'A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate potrebbero interessare l'A14 tra Bologna e Poggio Imperiale e l’A1 tra Chiusi e Frosinone.

Viste le previsioni meteorologiche, Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo. Al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della propria rete, Autostrade per l'Italia ha già attivato il piano antineve, con oltre 2.200 mezzi operativi e 3.600 uomini dedicati alle attività di prevenzione ed abbattimento della neve con una capacità di circa 240.000 tonnellate di fondenti stradali.

Nelle tratte interessate dalle precipitazioni nevose potranno essere attivati, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate in conformità ai protocolli vigenti.