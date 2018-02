Parma, il prefetto ordina lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti da domenica sera

Il prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, ha disposto in via precauzionale e causa meteo, il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sulla via Emilia e sull'A1. Resta esclusa, invece, l'A15. La decisione è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio - e estende dunque il divieto ordinario dei week-end - fino a cessata esigenza e comunque salvo rivalutazione. E’ stata presa per le previsioni di abbassamento delle temperature, di nevicate e gelate.

Anche i prefetti di Bologna e Modena Matteo Piantedosi e Maria Patrizia Paba hanno disposto il divieto di circolazione per i mezzi commerciali sugli interi sistemi viari delle province: autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali. Il quadro meteo, infatti, rende «estremamente concreta - spiega la prefettura di Bologna - la possibilità che le condizioni di circolazione possano diventare molto difficili, con elevato rischio di incidenti gravi e difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso». I provvedimenti sono stati adottati d’intesa con Viabilità Italia.

Lo stesso provvedimento è stato preso anche sulle strade della province di Ravenna, Ferrara e Firenze.