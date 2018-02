Maltempo, cimiteri chiusi fino al 28 febbraio

Come preannunciato venerdì pomeriggio, a seguito del perdurare delle previsioni meteoclimatiche avverse, con abbassamento delle temperature e previsioni di nevicate anche a bassa quota, la Direzione dei Servizi Cimiteriali conferma la chiusura dei cimiteri dal pomeriggio di oggi fino al miglioramneto della situazione meteo.

Pertanto, per la messa in atto di interventi preventivi e di messa in sicurezza della circolazione e degli accessi pedonali all’interno di tutti i cimiteri comunali (Villetta, Vigatto, Viarolo, Baganzola, Eia, San Pancrazio, Marore, Valera, Ugozzolo) a tutela della incolumità dei cittadini/utenti, viene confermata la chiusura nel pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio, e nelle intere giornate del 26, 27 e 28 febbraio.

Saranno, comunque, garantite tutte le operazioni cimiteriali collegate allo svolgimento dei funerali.