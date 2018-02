Grave incidente in via dei Mercati: ragazza 19enne in Rianimazione

Incidente la notte scorsa verso le 2 in strada dei Mercati. Una ragazza di 19 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Maggiore (in Rianimazione, prognosi riservata) insieme a un altro ragazzo - che era con lei sullo scooter - le cui condizioni però non destano preoccupazioni.

L'incidente è avvenuto all'altezza della rotonda di strada dei Mercati. Lo scooter si è scontrato con un'auto condotta da un giovane (che non ha riportato danni): nessuno dei due conducenti sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Sul posto è arrivato il personale del 118.

Al nostro sito è arrivata una testimonianza che aggiunge diversi particolari: "Mentre assistevamo i ragazzi a terra, aspettando i soccorsi, che ho chiamato subito, è passato un furgone rosso a una velocità tale da non vederci ed eravamo almeno 6 persone, oltre i due a terra. Il furgone ha schivato per un pelo i feriti, urtando per fortuna solo il motorino, sbalzandolo a 10 metri di distanza e, non contento, ha pure omesso il soccorso, scappando, ma alcuni ragazzi lo hanno inseguito prendendo il numero di targa".