Consiglio comunale: bocciata la riduzione delle rette dei nidi

Il Consiglio comunale in cui si voterà il bilancio preventivo 2018 del Comune è partito con la votazione delle 19 mozioni presentate dalle minoranze. E’ stata subito bocciata con il voto contrario di Effetto Parma (non ci sono le risorse) e di Roberta Roberti ("eticamente inaccettabile") la richiesta di una riduzione della retta massima dei nidi (la più alta in regione) tramite la rimodulazione delle fasce dell’Isee. Le rette rimarranno così immutate.

Approvata all’unanimità invece una mozione di Pd, Pu e Pp che impegna il Comune ad attuare misure più incisive nella lotta contro le ludopatie.

Continua senza "scosse" il voto delle mozioni, che precederà quello del bilancio 2018 per il quale il sì è scontato. E’ stata bocciata la proposta di ridurre da 150mila a 75mila euro la cifra prevista per la festa di Capodanno 2018/2019 (si ridurrà sicuramente, ma non ora, è stato detto) mentre è stata approvata con il solo no dei quattro leghisti la mozione presentata da Campanini (Pd) per ristrutturare e destinare a scopi sociali gli edifici di proprietà comunale. Secondo il gruppo della Lega si tratta di una "proposta demagogica".

"No" compatto di Effetto Parma alla proposta di alzare gradualmente il tetto dell’esenzione Irpef dagli attuali 10 fino a 15mila euro ("chi guadagna mille euro al mese non è certo ricco", è stato detto). I motivi sono legati a vincoli di bilancio e così la mozione non è passata con muro contro muro tra maggioranza e minoranze.