Operazione della Polizia: 6 auto sequestrate, trovata un'auto rubata

Operazione della Polizia chiamata “Safety Car 2” in tutto il territorio nazionale, per contrastare il fenomeno dei furti di auto e motoveicoli.

L’operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, si è sviluppata dal 19 al 24 febbraio ed ha visto il concorso di tutte le Questure ed il supporto dei nuclei dei Reparti Prevenzione Crimine, nonché del personale della Polizia Stradale e di quello della Polizia di Frontiera negli ambiti di specifica competenza, con l’impiego di oltre ventimila agenti.

Sono state utilizzate, su tutto il territorio nazionale, le moderne tecnologie del sistema Mercurio montate su oltre 1000 autovetture della Polizia di Stato, che hanno consentito di controllare, nei sei giorni dell’operazione, 983.427 veicoli, dei quali 802.801 con sistema automatizzato e 180.626 con sistema manuale, e 65.396 persone.

Sul territorio della Provincia di Parma l’operazione “Safety Car 2”, ha visto l’impiego coordinato degli equipaggi delle Volanti della Questura, di quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Stradale per un totale di 130 veicoli e 251 agenti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati, grazie anche al sistema “Mercurio”, 661 veicoli di cui 579 autoveicoli, 1 motoveicolo e 81 mezzi adibiti al trasporto di cose (camion, furgoni, ecc). Sono state identificate circa 660 persone, di cui 538 italiani e 122 stranieri, sono state sequestrate 6 autovetture ed è stato rinvenuto 1 veicoli oggetto di furto.