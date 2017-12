Influenza, continuano le vaccinazioni negli ambulatori di medici e pediatri e nei servizi dell'Ausl. Ecco a chi è rivolta l'offerta gratuita e dove rivolgersi. Novità di quest'anno: il vaccino antipneumococcico gratuito ai 65enni.

LA VACCINAZIONE

Perché vaccinarsi? Perché, in particolare per le persone anziane e per quelle con malattie croniche, l’influenza può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni casi il decesso.

«Le vaccinazioni sono un importante strumento collettivo di prevenzione sanitaria per la salute pubblica - conferma Ettore Brianti direttore sanitario dell'Ausl - che coinvolge migliaia di persone ogni anno e si avvale della collaborazione indispensabile dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Contiamo di migliorare i risultati della campagna dell'anno scorso, in cui è stato registrato un aumento significativo di vaccinazioni tra gli operatori sanitari. Come ogni anno, dunque, non si deve abbassare la guardia perché l'influenza può provocare serie complicanze soprattutto se a contrarla è un malato cronico».

L’influenza non va sottovalutata: è una «grave» malattia che nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive. Inoltre, anche se per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza.

Prevenire l'influenza e la sua diffusione si può: con la vaccinazione. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza. E’ un’opportunità per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta accanto. Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia. Sicuro, perché i rari effetti collaterali sono limitati, per la gran parte, all’arrossamento della zona in cui viene fatta l’iniezione e, in pochissimi casi, ad un senso di malessere generale, con possibile febbricola.

Ognuno di noi inoltre può limitare la diffusione del virus seguendo semplici misure di protezione personale: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; utilizzare fazzoletti di carta monouso e gettarli in pattumiere chiuse e poi lavarsi le mani.

L'EFFICACIA

L'efficacia del vaccino dipende dalla correlazione tra i ceppi in esso contenuti e quelli circolanti: per questo motivo la composizione varia ogni anno. Quest’anno, il vaccino contiene tre ceppi differenti. All’Azienda USL di Parma sono state assegnate 62.300 dosi di vaccino, che potranno essere aumentate con successivi ordini nel corso della campagna vaccinale, in caso di necessità.

CHI DEVE VACCINARSI

La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a: persone di età pari o superiore ai 65 anni, con e senza patologie; bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da specifiche malattie croniche; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; donne che durante la stagione epidemica (cioè da novembre a marzo) si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; persone ricoverate in strutture per lungodegenti; personale sanitario e di assistenza; familiari a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di malati cronici); addetti a servizi essenziali; personale degli allevamenti, dei macelli, veterinari pubblici e privati, addetti al trasporti di animali.

A CHI RIVOLGERSI

Le vaccinazioni sono effettuate gratuitamente: negli ambulatori dei medici di famiglia, alle persone di età pari o superiore ai 65 anni e a tutte le persone a partire dai 14 anni con patologie croniche; nei servizi della Pediatria di Comunità dell’Ausl presenti nei Distretti, ai bambini fino ai 14 anni con patologie croniche; negli ambulatori di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl presenti nei Distretti, alle persone addette ai servizi essenziali.

ANTIPNEUMOCOCCICA

L'attuale piano nazionale Prevenzione vaccinale introduce a partire da quest’anno l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antipneumococcica alle persone di 65 anni, in quanto le malattie gravi invasive da pneumococco sono più frequenti negli ultra 65enni. Ai nati nel 1952 non ancora vaccinati, il Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Parma ha inviato una lettera di invito a sottoporsi a questa vaccinazione, assicurata dai medici di famiglia; in tutto, si tratta di circa 4.500 persone. La vaccinazione antipneumococcica è somministrata in due dosi, con un intervallo di un anno. La somministrazione può avvenire simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale, in sedi separate, sempre nel deltoide (muscolo del braccio).

Per la vaccinazione antipneumococcica, i medici di famiglia sono a disposizione anche delle persone con malattie cardiache e respiratorie di qualsiasi età, sempre in forma gratuita.