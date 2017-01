Le scarpe disegnano la svastica: l'azienda le ritira

Proteste e anche qualche battuta. A dare la "notizia" un acquirente che sul sito Reddt ha immediatamente postato la foto: «Quando ho comprato le mie calzature da lavoro c’era un risvolto di cui non mi ero reso conto». Una foto più che eloquente: camminando (in questo caso sulla neve) lo scarpone lascia sul terreno il simbolo della svastica. L’azienda californiana che li produce, la Conal International Trading, li ha immediatamente tolto dal mercato, spiegando: «Si tratta di un errore commesso nella nostra fabbrica in Cina. Non ci sogneremmo mai di creare un design che promuove l’odio». Ma c'è anche chi non crede a questa spiegazione, il modello infatti si chiama Volpe polare, il nome di un’operazione bellica condotta dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Amazon, invece, ha continuato a venderli tra i numerosi iinsulti.