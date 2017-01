Campane a lutto per 45 minuti. Alla fine arriva la polizia

Le campane di una chiesa di Pavia, alle periferia della città, hanno suonato a lutto per 45 minuti consecutivi. Un concerto funebre che ha suscitato più di una protesta, tanto da sollecitare anche l’intervento di una volante della polizia. Gli agenti hanno appurato che a far suonare le campane «a morto» per un periodo così prolungato era stato il giovane incaricato di programmare il suono durante la giornata.

Una decisione che il ragazzo ha preso in seguito ad un lutto familiare: recentemente, infatti, ha perso uno zio al quale era molto legato. In seguito alla sua decisione, ne è nata anche una vivace discussione con un’altra collaboratrice della parrocchia. I poliziotti, sentite le parti, hanno contattato il parroco, che ha garantito che avrebbe provveduto a chiarire la vicenda con i diretti interessati.