La marmotta predice altre 6 settimane d'inverno

La marmotta più famosa d’America ha emesso il suo verdetto. Secondo Punxsutawney Phil, l’inverno durerà ancora per sei settimane. Come ogni anno il rito si è svolto il due febbraio a Punxsutawney, una cittadina ad un centinaio di km a nord di Filadelfia in Pennsylvania.

Secondo la tradizione, i membri più esclusivi del club della marmotta si riuniscono per osservare il rifugio del roditore. Se quando emerge non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso, l’inverno finirà presto, se invece vede la sua ombra perché è una bella giornata, si spaventerà e tornerà di corsa nella sua tana, e l’inverno continuerà così per altre sei settimane.

Secondo i dati ufficiali, dal 1887 Phil ha previsto più inverni che primavere anticipate, 103 contro 18.

ll giorno della marmotta trova parte delle proprie origini anche nella festa della Candelora che per i cattolici si celebra proprio il due febbraio e che prevede la benedizione delle candele. Legati al due febbraio, giorno che segna secondo alcune credenze il passaggio dall'inverno alla primavera (si trova a metà tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera), ci sono anche riti e simbolismi più o meno religiosi.

La tradizione di seguire la marmotta che per tutti si chiama 'Punxsutawney Phil' è stata resa celebre in tutto il mondo dal film "Ricomincio da capo" ("Groundhog Day") del 1993, in cui il protagonista interpretato da Bill Murray (un giornalista televisivo che guarda caso si chiama Phil e si trovava lì per raccontare le imprese dell’animale meteorologo) rivive sempre lo stesso giorno; un due febbraio ripetuto all'infinito che ha come "refrain" quotidiano, oltre a ripercorrere la stessa giornata, anche la sveglia puntata sulle 6 di mattina che suona regolare all'annuncio della radio: "In piedi campeggiatori, camperisti e campanari".