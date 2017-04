Otto anni: impara a guidare su YouTube per andare da McDonald's

Un ragazzino di soli otto anni ha preso "virtualmente" la patente di guida grazie a YouTube e dopo aver preso di nascosto l’auto dei genitori è andato con la sorella di quattro anni a mangiare un cheeseburger. E’ accaduto in una cittadina dell’Ohio.

Secondo le autorità, il ragazzo ha aspettato che i genitori andassero a dormire e si è messo in macchina con la sorellina per andare al vicino McDonald’s. Ha percorso circa un km osservando tutte le regole della strada e stando nei limiti di velocità, il tutto mettendo a frutto ciò che aveva visto nei filmati su YouTube.

Poi si è fermato con l’auto al take away per fare l’ordinazione e ha pagato con i suoi risparmi. Solo dopo gli impiegati del fast food si sono accorti che i genitori non erano in auto. Gli stessi sono stati avvertiti da un amico di famiglia che per caso stava cenando nello stesso locale.