Il figlio di Bob Marley compra la "bibbia" della Cannabis

«High Times», la mitica rivista che ha raccontato la transizione dell’uso degli spinelli da vizio «underground» a business legale e accettato alla luce del sole negli Stati Uniti, è stata acquistata da un gruppo di investitori che include Damian Marley, il figlio della leggenda del reggae Bob Marley. Guidato da Adam Levin di Oreva Capital, il gruppo ha pagato 70 milioni di dollari per la quota di maggioranza della rivista con l’obiettivo di espanderne la diffusione e l’organizzazione di eventi. «Siamo il Wine Aficionados della cannabis», ha detto Levin riferendosi a una popolare rivista per amanti del vino.

«E' un’onore far parte della legacy di cui sono stato fan per tanti anni», ha fatto intanto sapere Damian che aveva cominciato a leggere High Times all’epoca del liceo. La famiglia di Bob Marley è entrata nel business della marijuana tre anni fa, quando gli eredi del cantante, che fumava dosi industriali di marijuana nell'ambito della sua fede Rastafarian e diceva che la droga era parte importante della sua crescita spirituale, hanno stretto un accordo con una società di private equity per lanciare il primo brand globale di «erba» a uso ricreativo: Marley Natural.

High Times stata fondata nel 1974 da Tom Forcade come specchio trasgressivo della cultura della marijuana. Lo stesso Forcade era morto suicida quattro anni dopo: lo staff del magazine ne aveva portato le ceneri in cima al World Trade Center ma anziché spargerle al vento le aveva fumate. In quell'epoca High Times veniva venduta in edicola nelle stesse buste di plastica opaca riservate alle riviste porno. Mentre Playboy mostrava nelle sue pagine centrali conigliette superdotate, su High Times le stesse pagine immortalavano i tipi di cannabis migliori. La rivista offriva anche istruzioni su come coltivare le piante in casa e dava addirittura consigli sulle «best practice» del contrabbando.

Da allora l’uso della marijuana è diventato sempre più accettato negli Stati uniti. Di pari passo con la legalizzazione, High Times ha spostato il focus dalla cultura underground alla «cannabusiness»: giro d’affari previsto di 20 miliardi di dollari nel 2020. A novembre California, Maine, Massachusetts e Nevada hanno sdoganato l’uso ricreativo unendosi a Alaska, Colorado, Oregon e stato di Washington. Oggi oltre il 20% degli americani vivono in stati dove lo spinello è legale a tutti gli effetti come del resto vorrebbe il 61 per cento del paese, mentre il presidente Donald Trump si è detto «favorevole al 100%» alla marijuana per uso medico e che per il resto la decisione deve essere lasciata ai singoli stati.