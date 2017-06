L’inventore della "pizza hawaiana", quella con le fette di ananas sopra, è morto l’8 giugno scorso a 83 anni in un ospedale di London, in Ontario. Sam Panopoulos, nato in Grecia ed emigrato in Canada quando aveva 20 anni, ebbe l'idea di mettere dell’ananas sulla pizza nel 1962, quando gestiva un ristorante con i suoi fratelli.

«Ce l’abbiamo messo solo per il gusto di farlo, e per vedere che gusto avrebbe avuto», ha raccontato lo stesso Panopoulos alcuni mesi fa alla Bbc. «Eravamo giovani e facevamo molti esperimenti».