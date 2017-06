Picchia il marito per anni: indagata e allontanata

Per anni ha subito botte e insulti tanto da finire almeno due volte in ospedale con mascella e denti rotti. Vittima un uomo la cui moglie ha picchiato e umiliato per anni il congiunto e che per questo è stata allontanata da casa. Lo ha deciso il gip genovese Massimo Cusatti che ha disposto il divieto di avvicinamento della moglie all’uomo. La vicenda risale a qualche settimana fa; mentre gli episodi di violenza andavano avanti da almeno due anni.

Secondo quanto accertato dalla polizia la donna, una tunisina di 40 anni, avrebbe spesso picchiato il marito coetaneo genovese davanti alla figlia di 7 anni tanto che il tribunale dei minori ha disposto l’affidamento esclusivo al padre per tutelarne l'incolumità. La donna, difesa dall’avv. Nicoletta Peri, è indagata per maltrattamenti. Intanto, l’uomo non sa dove andare: tutte le strutture che accolgono le vittime di violenza domestica sono attrezzate per ospitare donne e davanti a un caso 'al maschilè non hanno potuto prendere in carico la vittima.