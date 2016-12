Tutti gli appuntamenti per il brindisi di Natale

Buon Natale! Parmagiornoenotte ha preparato per voi una mappa con tutti i locali per il brindisi dell'antivigilia, della Vigilia e di Natale. Ma anche concerti e spettacoli di burlesque. Tanti sono gli appuntamenti della settimana, con le anticipazioni di Capodanno. Con il Bodoni si va poi in gita a Cremona. Fantastici e originali gli alberi creati dal Bocchialini e dai ragazzi dell'Ulivi. Irene Venturini del liceo Toschi ha vinto il concorso dedicato a Padre Lino. Tante anche le foto delle feste. E se volete pubblicare articoli, immagini e video delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net