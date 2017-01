Qual è la migliore canzone del 2016?

Canzoni italiane e canzoni straniere, ma anche eventi e dischi: qual è l'artista più gettonato del 2016? Parmagiornoenotte ha intervistato i critichi e gli addetti ai lavori: il voto a loro, ma anche a voi. Qual è la musica migliore dell'anno appena finito? Sempre su Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, tutti gli appuntamenti della settimana con i concerti della Befana. Ma anche, i locali, come Altro al Botteghino e Kikko in via D'Azeglio che cambia gestione: proprio così Marco e Paolo salutano l'Oltretorrente. E ancora, le bellissime borse di Pascal e Vincenzo realizzate con vele di barche storiche e Generazione Bit con le fantastorie di Assassin’s creed. Tante le foto delle pagine delle feste con le serate di Capodanno. E se volete pubblicare immagini e articoli su Pgn scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.