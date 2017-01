Al giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte. In copertina, tutti i concerti del 2017: non solo U2, ma anche Coldplay, Ligabue, Litfiba e tanti altri. Anche a Parma non mancano i grandi live: da Vinicio Capossela a Elio e le storie tese, fino a Cristiano De André. Ricca è l'agenda della settimana con appuntamenti da non perdere, feste e aperitivi. A proposito di brindisi prima di cena o di apericena ci sono diverse nuove proposte tra cui, il Bistrot Parma Vecchia e il Bangmaker, là dove c'era la Corte del Sol. Spazio a un vulcanico ritorno in console, quello del dj Andrea Gabbi e dei suoi vinili. Spazio anche a uno staff: Rebel Circle. Tre le pagine con le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate o dei vostri viaggi, inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.