Primo maggio in musica a Traversetolo

C'è grande attesa per il Primo maggio a Traversetolo: una festa in musica con band emergenti e grandi ospiti. Questa la copertina di Parmagiornoenotte in edicola al giovedì con la Gazzetta. Non mancano le foto delle vostre serate e non manca l'agenda, questa settimana particolarmente ricca di eventi: dalla serata folk all'Arci Zerbini ai Soul System al Campus Industry. E ancora, il locale, il Camarillo Brillo di via Montebello che dà il via a delle qualificate degustazioni all'ora dell'aperitivo; ma anche una piacevole novità, con una serie di fumetti tutti parmigiani sulla storia di un gruppo di ragazzi nerd. Infine, le compagnie di paese: Medesano, Collecchio con il Centro giovani Casa I Prati e Fidenza, quelli della «Movida». E se volete pubblicare foto e articoli delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.