Gara di hip hop a Collecchio

Un numeroso pubblico ha applaudito al PalaLeoni di Collecchio la gara di 230 ballerini di hip hop, organizzata da Jo Sassi. Parmagiornoenotte dedica all'evento la copertina. Sempre su Pgn, in edicola con la «Gazzetta» al giovedì tanti appuntamenti della settimana, a cominciare dalla serata dedicata a Giovanni Fadda all'Arci Colombofili. Spazio all'artista parmigiano Flavio Kampah Campagna che con la sua trilogia cubana ha conquistato anche Londra. Ma c'è un altro artista che si sta facendo spazio: è il giovane camerunense Francis Brice Siewe, la cui mostra è all'Hub Cafe'. Il personaggio è Irina Oleinicenco, la fotomodella innamorata di Parma. Successo del concerto di Ivana Spagna a Borgotaro e successo del concerto «Classical beauties» in via Bixio. Due le pagine dedicate alle foto delle feste. Non manca «Generazione Bit». Infine, le compagnie dei ragazzi di paese: Salso, Traversetolo e Fidenza. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.