Aspettando l'estate, Parmagiornoenotte vi annuncia delle piacevoli novità: i nuovi dischi delle band di Parma e le attese inaugurazioni del River di Pontetaro e dell'Arena di Tizzano.

Sempre su Pgn, in edicola giovedì 25 con la Gazzetta, tutti gli appuntamenti della settimana, con aperitivi, concerti e feste. Senza dimenticare la seratona con Bob Sinclar. Spazio al teatro a scuola: Scambi di memorie al Romagnosi, «Nadia» del Teatro Due e la Giornata dell'arte all'Ulivi. Infine, le foto delle feste: dal Babylon a via Bixio, passando dal Surf in Paradise.

E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.