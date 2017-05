L'esercito dei giovani volontari del Gola Gola!

Come ogni giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte. La copertina è dedicata ai giovani volontari del «Gola Gola!» il festival dell'enogastronomia di Parma: sono circa 400 i ragazzi impegnati in questo weekend dietro le quinte, negli stand e sui palchi. Tanti gli appuntamenti della settimana: dal River fino al Barilla Center, dal 250Café fino al Laghetto. Senza dimenticare gli aperitivi a Monte delle Vigne. Noi ragazzi di paese è dedicato alla compagnia di Ghiare di Berceto: un gruppo pieno di idee e molto impegnato nello sport e nel teatro. E a proposito di teatro, spazio al musical del Convitto Maria Luigia «Reality sciò» e alle performance degli «attori» del liceo Marconi all'Europa. Straordinaria l'assemblea all'Ipsia Primo Levi con i deejay di Vinylistic. Come sempre due pagine di foto delle vostre feste. E se volete pubblicare articoli o immagini delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.