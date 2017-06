Moda, feste e concerti della settimana

Da «FoodinGhiaia» a «Golese a tutta birra», passando dall'omaggio a Lucio Battisti e dal concerto di Danilo Sacco, l'ex cantante dei Nomadi. E' molto ricca l'agenda degli appuntamenti di Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta». Appuntamenti per tutta la settimana con aperitivi e serate in disco da non perdere. Non mancano le foto delle feste con l'inaugurazione del River, le serate al Jamaica, al Caffé Atelier, all'Arte e Gusto e all'Osteria della Posta di Borghetto. Grande spazio alla marcia della pace degli studenti delle superiori con gli spettacoli al parco Falcone e Borsellino. Parlando sempre di scuola, spazio anche all'assemblea musicale dello Zappa Fermi, allo spettacolo del Maria Luigia e all'Ipsia's got talent. E se volete pubblicare articoli e foto delle vostre serate inviateli a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.