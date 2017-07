La «Samba» dell'Uomo Gatto

C'era una volta, quindici anni fa, un programma tv chiamato «Sarabanda» e c’era anche un concorrente che con la sua immancabile sciarpa del Bayern Monaco vinse per ben 79 puntate diventando uno dei volti noti del piccolo schermo.

L’«Uomo Gatto», al secolo Gabriele Sbattella, è stato ospite venerdì scorso al «Laghetto» di via Buratti per presentare il suo primo singolo musicale, «Samba», e animare la serata con un dj set.

Si è presentato con il suo solito sorriso gentile, una camicia verde e una cravatta che riprendeva i tasti del pianoforte.

Ad accoglierlo un clima di grande goliardia e di battute sui suoi «nemici mortali», «Tiramisu» e l’«Uomo tigre», a cui l’Uomo gatto ha risposto (ridendo) per le rime: «Qui c’è qualcuno che inneggia l’uomo tigre - dice ad un certo punto Gabriele voltandosi verso dei ragazzi - noi i secondi non li vogliamo! Tiramisù è come l’intercity, è sempre in ritardo!».

Gabriele, quando è nata la sua passione per la musica?

«Quando avevo 2 anni e mezzo, una passione che mi ha portato a Sarabanda e non solo. Ma quello che si è visto nel rifacimento del gioco di Enrico Papi è stata un’ombra, perché sono l’ombra di me stesso».

Com’è stata la sua esperienza a Sarabanda?

«È stata un’esperienza che sicuramente mi ha aperto molte porte: è una cosa che ancora va avanti, non so ancora per quanti anni, e di questo sono molto contento».

Dopo Sarabanda ha continuato a fare il suo lavoro di interprete?

«Ho continuato a fare l’interprete, ma la mia vita è notevolmente cambiata: quando la televisione chiama non puoi assolutamente dire di no. Ho fatto tante partecipazioni, come in "Caduta libera" (quiz di Gerry Scotti) e tante altre cose».

Com’è nata la sua canzone «Samba»?

«Samba è nata quando mi trovavo a Cento, in Emilia, stavo andando in giro con la mia ex ragazza (ora sono totalmente libero se magari qualcuna vuole farsi avanti: fanciulle il bel Gabriele è ancora libero!), abbiamo ascoltato una compilation di Don Backy e in mezzo c’era Samba, così mi è venuta questa canzone. A Sanremo ho incontrato un produttore musicale ed eccola qui».

A Parma è riuscito a mangiare i tortelli di San Giovani?

«No purtroppo non li ho provati, so che qui a Parma è una tradizione».

«Samba» rimarrà l’unico progetto musicale?

«Finché c’è vita c’è speranza, posso dire che tra poco arriverà qualcosa e non escludo che a breve possa uscire anche un album. Però non voglio diventare un cantante professionista, nella maniera più assoluta, io voglio divertirmi e soprattutto voglio fare un grande omaggio alla musica che è uno degli amori della mia vita».