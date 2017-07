Quale paghetta? Per andare in vacanza bisogna lavorare

Come ogni giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte. In copertina, dove vanno i giovani in vacanza? Dalla Spagna alla Sicilia, passando per la Romagna, ma soprattutto per poter partire la maggior parte confessa tanti sacrifici e un lavoretto per trovare i soldi necessari. Non è più come un tempo, quando il viaggio con gli amici era spesato dai genitori: oggi bisogna darsi da fare per potersi divertire. Sempre su Parmagiornoenotte un'agenda piena di appuntamenti per tutta la settimana, con aperitivi, concerti e feste in discoteca. E a proposito di feste, tre le pagine con le foto delle vostre serate. Se volete pubblicare le immagini dei vostri party estivi scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net