In vacanza con stile: i consigli per evitare comportamenti di cattivo gusto

L'estate addosso cantava Lorenzo Jovanotti nel suo tormentone ed ancora oggi questo termine è quanto mai attuale. Sì, perché la bella stagione porta con sé l’ebbrezza e la gioia di giornate da vivere a pieno. Abiti che si accorciano, scollature provocanti, costumi come nuova divisa ed infradito anche per andare a fare la spesa. Il rischio del cattivo gusto è sempre dietro l’angolo e il colpo di calore dello stile può essere davvero rischioso. ParmaGiornoeNotte vuole provare a stilare una sorta di vademecum di ciò che fa chic e ciò che non fa proprio tendenza ricordando sempre che il buonsenso e lo stile non hanno mai stagioni.

COSTUMI L’estate 2017 verrà ricordata per il grande ritorno del costume intero, proposto in tutte le versioni, colori e stampe. Basta navigare sui siti o sui social e non c’è immagine che non ritragga un modello intero. Perfetti quelli con le balze o le rouge sugli spallini, con scollatura profonda o a barca. Lanciata da vari brand anche la personalizzazione del costume con tanto di nome o di giorno della settimana. Bandito invece dall’armadio mare il modello a triangolo con laccetti: se dev’essere a due pezzi meglio il monospalla magari con ricami.

CAPPELLO Da utilizzare come accessorio sfizioso per uno scatto in riva al mare o in piscina o semplicemente per proteggere il volto dal sole. Il cappello di paglia diventa il perfetto alleato di questa stagione. A tesa larga per ottenere subito un’ allure Hollywoodiano o a bombetta per uno stile più sbarazzino, ad ognuno il suo modello. Must dell’estate quello con le scritte in paillettes o perline.

SCARPE Comodità sì, ma non a discapito dell’eleganza. Superate le ciabatte infradito, da indossare esclusivamente in spiaggia, tornano a gran voce i modelli di ciabattone anni ’90 da usare anche nel quotidiano. Tantissimi brand hanno infatti creato modelli in versione extra lusso, con fioccone e logo del marchio in bella vista. In gomma, con suola sagomata e rigorosamente basse. La comodità che incontra il glamour.

ESPADRILLAS Resta ancora oggi la calzatura regina delle vacanze e della spiaggia, proposta in più versione dal jeans alle paillettes, in maniera scanzonata più che mai o chic. Così espadrillas unisce il lato trendy a quello più pratico.

OCCHIALI DA SOLE In pieno stile seventies anche gli occhiali da sole si adeguano. Lenti colorate, sfumate, montature rotonde a specchio o cat-eye. Perfetti nella loro essenzialità. Sempre eleganti i modelli oversize, scelti nel passato dalle dive per creare mistero.

PRENDISOLE Grande classico della moda mare, l’abito prendisole crochet con lavorazione a maglia o con ricami effetto pizzo è il capo perfetto per risultare fashion e femminili anche in vacanza. Quando indossarlo? Oltre a usarlo come copricostume, è l’articolo perfetto da sfoggiare per un aperitivo in riva al mare con gli amici, soprattutto se in coordinato con un paio di sandali etnici.

JEANS CON STRAPPI Tra i buoni propositi per queste vacanze c’è quello di provare, almeno per una volta, a lasciare a casa dalle vacanze i jeans con gli strappi. Un modello che ormai è stato visto in ogni forma e in ogni taglio e che ormai non fa più tendenza.

Le 5 cose di cattivo gusto

1 Camminare in strada al mare in costume da bagno e indossare shorts troppo corti in città

2 Parlare al telefonino a voce alta sotto l'ombrellone in spiaggia o al tavolo di un ristorante



3 Mostrare video sonori al ristorante ma anche lasciare ai bambini giochi elettronici rumorosi



4 Versare il vino nel bicchiere fino all'orlo e usare piatti e posate di plastica



5 Ascoltare lo stereo in auto a tutto volume e tenere il motore acceso quando si è in sosta