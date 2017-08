Tante foto delle vostre feste su Parmagiornoenotte in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma. Oltre al tradizionale Begio Day a Berceto, ci sono la laurea di Carla, il Melograno a Collecchio, i Calici di Stelle a Monte delle Vigne, The Cugginis a Frassinaia e la sera hawaiana a Moletolo. Tanti anche gli appuntamenti da non perdere per finire in bellezza l'estate, con concerti, aperitivi e party di compleanno. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste su Pgn scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net