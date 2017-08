Ph6, l'amicizia, la voglia di divertirsi e una grande passione: la musica

Adistanza di un anno dalla sua formazione si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama musicale la giovane band salsese «pH6» composta da Pasquale Russo, 22 anni, alle tastiere, Maria Irene Pignacca, 21 anni, alla voce, Peter Skert, 21, al basso elettrico, Marcello Toscani, 20, e Vittorio Pignacca, 19, alle chitarre, Lorenzo Gaibazzi, 24, alla batteria.

I ragazzi si conoscono da tempo e la passione per la musica non ha fatto altro che rafforzare ancora di più l’amicizia con la creazione di una prima band nel 2012 con il nome di Last minute («Siamo ritardatari cronici e ci sembrava quello che ci rappresentasse meglio ma esistono troppi gruppi musicali con questo nome», affermano al riguardo i componenti) convertito definitivamente lo scorso anno (quando i giovani musicisti hanno deciso «di fare sul serio» come amano sottolineare) in «pH6».

«Alcuni di noi hanno frequentato il liceo scientifico quindi abbiamo deciso di adottare il simbolo dell’acidità, il ph, appunto, con una gradazione non troppo elevata, ovvero il 6» affermano a proposito del nome i componenti la band che nel 2017 si è fatta strada calcando numerosi e prestigiosi palcoscenici in provincia e non solo, come quello del Tunnel club di Milano, aggiudicandosi inoltre il premio GazzaRock, unico dei ParmAwards assegnato dal pubblico attraverso un sondaggio sul sito della Gazzetta di Parma. «Ci siamo classificati anche al secondo posto nella finale regionale del contest internazionale “Emergenza Festival” che si è svolto in più fasi da gennaio a metà giugno, al Campus Industry – affermano i componenti – Serata dopo serata ci siamo aggiudicati le sfide con il voto del pubblico, con più di cento voti ogni volta, guadagnandoci l’accesso alla finale regionale dove il voto era misto pubblico – giuria tecnica, quest’ultima composta da affermati musicisti come Cabo Cavallo, ex cantante dei Litfiba, e Fabio Vitiello, batterista di Fedez, J-Ax e Antonacci, ed alcuni discografici locali. Grazie a questo secondo posto andremo a produrre un singolo nei rinomati Golden Factory Studios di Prato il prossimo autunno».

Oltre all’Emergenza Festival, i pH6 hanno partecipato, vincendolo, anche al contest «Sannicomusic» di San Nicomede dedicato alle giovani band e si sono esibiti in numerose feste locali, tra le quali la fiera di San Vitale nella quale hanno rivisitato in chiave aggiornata l’inno di Salso. «Al momento stiamo proseguendo il nostro percorso musicale pubblicando il nostro primo EP, intitolato ''Moderato contenuto di acidità'', sugli store online dal 27 Agosto – concludono – Questa prima produzione, composta da quattro tracce, rappresenta il l’incrocio dei diversi gusti musicali dei singoli componenti che han trovato in queste sonorità “leggermente acide”, accompagnate da testi profondi critici sull’attuale società, un punto di incontro». M.L.