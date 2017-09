Tutti i grandi concerti d'autunno e i Festival europei

Cosa vedere in autunno? I grandi concerti oppure fughe veloci ai bellissimi festival europei. Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la «Gazzetta di Parma», ha preparato per voi una mappa dei live in città e nei teatri più vicini, ma anche le performance più attese delle band di Parma e le rassegne da non perdere in Europa: da Salisburgo a Parigi, passando da Umbria Jazz. Tanti anche gli appuntamenti della settimana, a cominciare dall'aperitivo del giovedì alla «Dependance» di borgo Palmia e dalla festa di Casaltone. Non mancano le foto delle vostre serate: il party della birra di Bosco, il compleanno di Carlotta, il nuovo Caffé Sospeso di via Zarotto, l'osteria della Posta di Borghetto, i ragazzi del '67 a Piadena, il River di Pontetaro e il brindisi al My T-Shirt. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net