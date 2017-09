E' tutto pronto per il concerto del re del rap. Sabato sbarca a Parma, al Campus Industry, Sfera Ebbasta. E Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la «Gazzetta» gli dedica la copertina. Tanti altri appuntamenti musicali in agenda per la settimana, a cominciare da Nada alla Colombofili. Musica ma anche incontri interessanti, come quello a Salso sulla moda e il cinema anni '40 e '60, ma anche l'incontro con Giampaolo Corradini su Neil Young al Disco Club Parma. Tre le pagine con le foto delle feste e una interamente dedicata a Casaltone. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.