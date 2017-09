Torna come ogni giovedì in edicola con la «Gazzetta» Parmagiornoenotte. In copertina, cosa manca a Parma per i giovani? Secondo voi? I ragazzi hanno risposto in modo preciso: più movida, più autobus serali, più musica e bagni pubblici. Tanti gli appuntamenti in agenda con molte serate dedicate all'Oktober Fest e ai concerti jazz. Il personaggio è Elena Zanetti, una venere parmigiana sulle passerelle. Non mancano le pagine delle feste con una pagina dedicata al grande party di San Lazzaro del Rocca Cafè. E se volete pubblicare le foto delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.