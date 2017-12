Un anno di PGN: la top10 del 2017

DECIMO POSTO

22/11: I ragazzi di Parma? Un po' tirchi: non offrono la cena facilmente. E' vero?

Il verdetto non è unanime ma poco ci manca: secondo le belle parmigiane i ragazzi di Parma sono un po' tirchi: galanti sì, simpatici, ma a volte insistenti e con il braccino corto. Praticamente non offrono la cena facilmente. Questa l'inchiesta della settimana di Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta: siete d'accordo? Tanti gli appuntamenti in agenda e con musica di qualità, come il live di Simone Valeo. Ma soprattutto c'è una grande notizia: il ritorno di Vinicio Capossela al Fuori Orario per Natale, grazie a Franco Bassi (anche per lui è un ritorno). Non mancano le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE