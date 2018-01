Parmagiornoenotte, l'inserto della Gazzetta di Parma, in edicola giovedì 4 gennaio, propone un'inchiesta sui dischi e gli artisti che hanno segnato il 2017. Cantanti, giornalisti, speaker, dj e organizzatori di eventi parmigiani hanno stilato una classifica dei dischi che hanno fatto la storia musicale dell'anno scorso. Come sempre non mancheranno tutti gli appuntamenti della settimana con concerti, spettacoli e arte varia e le tradizionali rubriche. Infine due pagine fotografiche dedicate alle feste.