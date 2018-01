I dischi più attesi in uscita

Come ogni giovedì in edicola con la Gazzetta c'è Parmagiornoenotte. In copertina, Pierangelo Pettenati ci anticipa i dischi in uscita: dagli U2 a Moby, dai Maneskin a Francesca Michielin e a Sfera Ebbasta, ma anche a tanti altri big nazionali e internazionali. Non mancano gli album dei parmigiani Emotu e di Fabrizio Frabetti. Tanti gli appuntamenti della settimana con lunghe apericene da non perdere e concerti interessanti in molti locali di Parma. E per i tanti amici, c'è la festa del Frambo e di Stefano Scarica. Due le pagine delle foto delle feste: dal Dadaumpa al Best, fino all'osteria Salamini. Il locale è il Domingo Social Club di via Cerati. Infine, le rubriche: Platinette e Moda e dintorni. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a mvaroli@gazzettadiparma.net o a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net