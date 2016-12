Tir carico di fuochi d'artificio si rovescia in autostrada: camionista grave al Maggiore

Un Tir carico di fuochi d’artificio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Piacenza, sul raccordo fra le autostrade A21 e A1; le delicate e difficili operazioni di recupero sono terminate verso sera.

Nel primo pomeriggio il mezzo pesante si è schiantato contro il guardrail nell’affrontare una curva. Il conducente è stato trasportato in condizioni critiche a Parma, al Maggiore, con l'elicottero del 118. In seguito all'incidente il pesante container, carico di fuochi artificiali, è stato "infilzato" da una parte del guardrail dopo essersi ribaltato.

Per scongiurare il pericolo d’incendio del pericoloso carico, i vigili del fuoco hanno proseguito per tutto il pomeriggio a raffreddarlo e bagnarlo con getti d’acqua, mentre due autogru lo hanno alzato con cautela e recuperato dopo che la motrice era stata sganciata. La polizia municipale, per sicurezza, ha interdetto e chiuso al traffico la zona cittadina adiacente alle operazioni.