89enne travolta e uccisa nel Piacentino

Una donna di 89 anni, G.B., è stata travolta e uccisa da un’auto ieri sera a Trevozzo di Nibbiano, nel Piacentino. L’anziana era uscita dal cortile dell’abitazione di un’amica inferma, che ogni giorno incontrava per un saluto, quando è stata investita sulla provinciale della Val Tidone da una Renault Clio diretta verso Pianello. Inutile l'intervento del 118.

Il conducente della vettura, 22 anni, è risultato negativo al test dell’etilometro. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.