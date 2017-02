Padre e figlio bloccano una coppia di rapinatori

Viene rapinato da due giovani armati di coltello, ma poi li insegue insieme al padre e li fa arrestare. E’ accaduto a Piacenza, dove due marocchini di 17 e 23 anni sono finiti in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Gli agenti delle volanti della questura li hanno trovati vicino alla stazione dopo che padre e figlio, piacentini, li avevano rincorsi a piedi e in auto bloccandoli.

Poco prima infatti il ragazzo era stato avvicinato in strada dai due che, dopo avergli puntato un coltello alla gola, si erano fatti consegnare il giubbotto e il telefono cellulare. Il ragazzo, ripresosi dallo spavento, aveva avvertito il padre e i due si erano messi sulle tracce della coppia di rapinatori, poi individuati vicino alla stazione. I due stranieri avevano ancora con sé il giubbotto e il telefonino.