E’ di violenza sessuale l’accusa nei confronti di un capo scout della provincia di Bergamo che è imputato nel processo iniziato questa mattina in tribunale a Piacenza.

Secondo le accuse avrebbe toccato il seno a una 16enne durante un ritiro nel celebre campeggio scout di Spettine, una frazione della Val Nure in provincia di Piacenza. Il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato l’udienza in giugno poichè si sta valutando l’ipotesi di un risarcimento nei confronti della vittima o di una associazione che tutela le donne vittima di violenza.