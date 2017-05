Sono in corso in queste ore a Piacenza le indagini per identificare la vittima di un tremendo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia della città: un motociclista è morto carbonizzato dopo che la sua moto si è incendiata in seguito allo scontro con un’auto.

L’uomo è rimasto svenuto a terra di fianco alla moto, che si è incendiata all’improvviso. Gli agenti della polizia municipale di Piacenza stanno cercando di dare un nome alla vittima.

Si tratta di un uomo, i cui documenti sono andati però brucati. La moto è intestata a un 57enne che vive da solo in provincia di Piacenza, ma non è ancora sicuro che si tratti del conducente deceduto ieri nel tragico incidente.