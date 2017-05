Maltrattavano i bimbi, arrestate due operatrici del nido

Due educatrici di un asilo nido di Piacenza sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini della struttura. I carabinieri della stazione di Piacenza Levante si sono presentati con due pattuglie prelevando le due donne piacentine e portandole in caserma.

Riserbo assoluto sull'indagine, ma pare che i carabinieri abbiano eseguito un arresto in flagranza di reato, probabilmente grazie a telecamere nascoste nell'asilo, e che avrebbero filmato settimane di presunti maltrattamenti. L’operazione è scattata questa mattina. Due pattuglie dei carabinieri sono arrivate davanti all’asilo nido e i militari sono entrati direttamente. Hanno prelevato le due maestre, le hanno caricate sulle due auto e le hanno portate in caserma.

Sulla vicenda è intervenuto con una nota anche il sindaco di Piacenza Paolo Dosi: «il Comune di Piacenza è parte lesa in questa vicenda e per questo confidiamo in un’azione degli organi inquirenti quanto più rapida e approfondita possibile. E’ un vero fulmine a ciel sereno, privo del benché minimo campanello di allarme, sia in termini di segnalazioni delle famiglie, che di risultanza dei costanti monitoraggi».