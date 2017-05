Maestre arrestate per maltrattamenti, intercettazioni: "Se ci vedessero fare così ci arrestano"

«Se ci vedessero fare così ci arresterebbero». E’ uno dei dialoghi tra le due educatrici di asilo nido arrestate ieri a Piacenza per maltrattamenti nei confronti dei bambini. I carabinieri della stazione Levante le hanno intercettate per oltre un mese grazie a telecamere e microfoni nascosti ovunque.

«Cretino e deficiente» gli insulti che venivano rivolti a bambini tra i 12 e i 20 mesi, oppure aggressioni verbali violente del tipo «ti apro la testa in due». «E poi c'erano gli schiaffi e i maltrattamenti ripresi dalle telecamere, oppure un bambino che viene alzato dal lettino per una caviglia a testa in giù», spiegano i carabinieri di Piacenza, sottolineando anche il caso di un episodio a sfondo razzista nei confronti di un bambino straniero. «I maltrattamenti avvenivano in particolare durante il riposo pomeridiano, dopo che i bambini avevano pranzato. Nelle immagini si vede uno di questi che viene preso e lanciato a faccia in giù nel lettino», affermano in procura a Piacenza.

I carabinieri riferiscono che ad una collega che aveva contestato i loro metodi in riunione sarebbe stato risposto che le educatrici più giovani si sarebbero dovute adattare al loro metodo ruvido e deciso.