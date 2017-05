Un 29enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in provincia di Piacenza. Il giovane era in sella a uno scooter e stava viaggiando in Valtrebbia in direzione di Rivalta quando si è scontrato violentemente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta e che stava svoltando a sinistra per entrare all’interno di un Golf Club privato.

Dopo l’impatto il 29enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra. L’eliambulanza del 118 lo ha trasportato d’urgenza a Parma. Il giovane non ce l'ha fatta: è morto all’ospedale Maggiore nella tarda serata.