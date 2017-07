Fa cross, urta un albero e cade: 60enne muore nel Piacentino

Un uomo di 60 anni, Ivano Orlandelli, è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio nei boschi della Valtrebbia, nel Piacentino. Stava facendo motocross con alcuni amici tra i sentieri nei boschi vicino a Travo.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Rivergaro, l'uomo si sarebbe trovato davanti all’improvviso un tronco di traverso in mezzo al sentiero subito dopo una curva. L’impatto con l’arbusto è stato violento e il motociclista ha riportato un grave trauma all’addome. Quando sono arrivati i soccorritori non c'era più nulla da fare: vani i tentativi di rianimarlo sul posto.

I tecnici del Soccorso alpino hanno poi trasportato con i vigili del fuoco la salma in barella dal sentiero fino alla strada carrozzabile, distante circa venti minuti a piedi dal luogo dell’incidente.