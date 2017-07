E’ stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute a Rezzoaglio (Genova), in Val D’Aveto, Stefano Gentili, 43 anni, di Podenzano (Piacenza), scomparso il 14 giugno scorso in Liguria. Ha vissuto 21 giorni nei boschi cibandosi, secondo quanto ha riferito, di frutti e bacche. Gentili non ha saputo spiegare cosa ha fatto in questi giorni svelando solo di avere vagato nei boschi.