425 chili di hascisch inceneriti dopo maxioperazione dei carabinieri

Dove va a finire la droga sequestrata dalle forze dell’ordine? Nell’inceneritore. A Piacenza, in una sola giornata, questa volta ce n'è finita quasi mezza tonnellata tutta in una volta.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno trasportato ieri all’inceneritore gestito da Iren, alle porte della città, 425 kg di hascisc sequestrati al casello durante una maxi operazione antidroga condotta il 21 dicembre.

Ricevuto il nulla osta dal pm Roberto Fontana, i panetti di droga sono stati gettati nel forno a una temperatura di oltre 700 gradi, permettendo così di non creare alcuna emissione in atmosfera. Solo una piccola parte è stata campionata e verrà ancora custodita, per fini processuali, nell’ufficio dei corpi di reato del tribunale di Piacenza.