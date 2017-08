Cade in una scarpata con la moto da enduro: 35enne ricoverato al Maggiore

Un motociclista in sella ad una enduro è caduto in una scarpata in un sentiero nel comune di Ferriere (Piacenza) ed è stato recuperato con un intervento della Stazione Monte Alfeo del Soccorso Alpino. L’uomo, un 35enne della provincia di Piacenza, è caduto per oltre quindici metri, riportando un fortissimo dolore alla schiena e agli arti inferiori.

Subito gli amici hanno avvertito la centrale del 118, che ha mobilitato i tecnici del Soccorso Alpino, la Croce Rossa di Marsaglia e i vigili del fuoco. Da Pavullo si è alzato l'elisoccorso con a bordo personale tecnico e sanitario del Saer. Arrivati, dopo un difficile avvicinamento, per primi sul posto, i tecnici del soccorso alpino hanno messo in sicurezza il centauro e atteso l’eliambulanza. I sanitari hanno stabilizzato e sedato il 35enne. Per riportarlo sul sentiero è stato fatto un complesso recupero con tecnica del contrappeso, poi è stato sollevato con il verricello e portato all'ospedale di Parma, con sospette fratture e traumi multipli.