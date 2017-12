Un terribile scontro fra un'auto e un tir è avvenuto nel pomeriggio sulla via Emilia Parmense tra Fiorenzuola e Alseno, in provincia di Piacenza. Un uomo ha perso la vita. Una donna è stata portata al Maggiore in gravi condizioni. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.