Incidente: muore una 56enne nel Piacentino. Arrestato l'investitore

Per l’incidente mortale avvenuto questa mattina alle porte di Castelvetro Piacentino e costato la vita a Giovanna Tonarelli, 56enne di Cremona, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 22enne di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi): il tasso alcolemico del giovane è risultato quasi cinque volte superiore al limite.

Il 22enne, che ha centrato in pieno l’autovettura guidata dalla donna invadendo la sua corsia, è ferito ma in condizioni non preoccupanti. E’ ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona, dove è stato formalizzato il suo arresto e poi il piantonamento.

Per la donna, invece, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi dei volontari della Pubblica assistenza di Monticelli d’Ongina (Piacenza) e dei sanitari del 118 di Piacenza sono stati immediati, ma inutili.